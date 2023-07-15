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Первые леди Украины и Кореи побывали в Центре защиты прав ребенка: как опрашивают детей

Катерина ТищенкоСуббота, 15 июля 2023, 18:19
Первые леди Украины и Кореи побывали в Центре защиты прав ребенка: как опрашивают детей
первые леди Украины и Кореи в Центре защиты прав ребенка, фото из Telegram Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи посетили Центр защиты прав ребенка в Киеве.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец, Елена Зеленская в Telegram

Детали: Как сообщил Лубинец, он рассказал первым леди, что на сегодня на Родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка, ведь РФ не предоставляет информации о депортированных детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.

Они также осмотрели центр, где детям оказывают юридическую и психологическую помощь. Лубинец рассказал, как осуществляется опрос и фиксация военных преступлений российскими военными против украинских детей.

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"Заметил, что задача, которую мы поставили при создании этого Центра, - обеспечить предоставление комплекса социальных услуг, включая полное медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, временное жилье, социально-психологическую реабилитацию ребенка и членов его семьи", - добавил он.

В свою очередь, Елена Зеленская рассказала о том, как работает международная система опроса "Барнахус", созданная специально для детей, переживших преступление. Она уже полтора месяца действует в Центре защиты прав ребенка, открытом в Киеве во исполнение указа президента под руководством омбудсмена.

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Дословно Зеленская: "Ребенок проходит медобследование и, если оно позволяет, в уютной обстановке беседует с психологом – рассказывая о пережитом на войне. В это время в отдельной специальной комнате его рассказ слушает, посылая психологу уточняющие вопросы, еще и следователь. Потому что ребенок стал жертвой военного преступления, и его задача – узнать об этом как можно аккуратнее, не травмируя психику дополнительно. Чтобы потом передать данные в суд в Украине или в Международный уголовный суд".

Темы: первая ледидетиЮжная Корея
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