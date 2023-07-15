Губернатор заявив, що на підльоті до Бєлгорода збили 2 повітряні цілі

сліди у небі над Бєлгородом, фото з місцевих телеграм-каналів

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до Бєлгорода ППО збила 2 повітряні цілі.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Над Бєлгородом спрацювала наша система ППО. Збито 2 повітряні цілі на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі.

За попередніми даними, постраждалих немає".

Деталі: Раніше в суботу Гладков заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ села В'язове Красноярузького району та хутора Мухін Шебекинського міського округу. В обох випадках постраждалих немає.