Губернатор заявил, что на подлете к Белгороду сбили 2 воздушные цели
Суббота, 15 июля 2023, 20:12
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к Белгороду ПВО сбила 2 воздушные цели.
Источник: Гладков в Telegram
Дословно: "Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
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По предварительным данным, пострадавших нет".
Детали: Ранее в субботу Гладков заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ села Вязовое Краснояружского района и хутора Мухин Шебекинского городского округа. В обоих случаях пострадавших нет.