Губернатор заявил, что на подлете к Белгороду сбили 2 воздушные цели

следы в небе над Белгородом, фото из местных телеграмм-каналов

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к Белгороду ПВО сбила 2 воздушные цели.

Источник: Гладков в Telegram

Дословно: "Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

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По предварительным данным, пострадавших нет".

Детали: Ранее в субботу Гладков заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ села Вязовое Краснояружского района и хутора Мухин Шебекинского городского округа. В обоих случаях пострадавших нет.