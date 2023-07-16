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На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
ФОТО: Генштаб

Протягом 15 липня на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 2 роти військовослужбовців, 6 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот.

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Знищено 6 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", РЕБ "Поле-21" та автомобільну техніку.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога".

Деталі: Крім того, за словами Транавського, впродовж минулої доби (14 липня – ред.) на Таврійському напрямку ворог 16 разів атакував позиції українських захисників і здійснив 536 обстрілів, а артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали 1296 вогневих завдань.

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Теми: Росіявійна
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