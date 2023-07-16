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На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
ФОТО: Генштаб

В течение 15 июля на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 2 роты военнослужащих, 6 единиц техники и 3 склада боеприпасов.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

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Уничтожено 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", РЭБ "Поле-21" и автомобильная техника.

Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага".

Детали: Кроме того, по словам Транавского, за прошедшие сутки (14 июля – ред.) на Таврическом направлении враг 16 раз атаковал позиции украинских защитников и совершил 536 обстрелов, а артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1296 огневых задач.

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Темы: Росcиявойна
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