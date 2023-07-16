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Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ вночі 16 липня повідомили, що існує загроза застосування росіянами балістичного озброєння і ударних безпілоників.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Деталі: Також Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на території Полтавської та Сумської областей.

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Наразі повітряну тривогу оголошено у 6 областях східної і центральної України.

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Теми: безпілотникиповітряна тривогаРосія
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