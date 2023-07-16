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Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ ночью 16 июля сообщили, что существует угроза применения россиянами баллистического вооружения и ударных беспилотников.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Детали: Также Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА на территории Полтавской и Сумской областей.

Сейчас воздушная тревога объявлена в 6 областях восточной и центральной Украины.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаРосcия
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