Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
Воскресенье, 16 июля 2023, 00:59
Воздушные силы ВСУ ночью 16 июля сообщили, что существует угроза применения россиянами баллистического вооружения и ударных беспилотников.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Реклама:
Детали: Также Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА на территории Полтавской и Сумской областей.
Сейчас воздушная тревога объявлена в 6 областях восточной и центральной Украины.