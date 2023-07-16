Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 02:45
Терехов: Попередньо є прильоти у центрі Харкова
ОБСТРІЛЯНИЙ РОСІЄЮ ЦЕНТР ХАРКОВА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти вдарили по Харкову, ймовірно, ракетами С-300, попередньо "прильоти" зафіксовано у центрі міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Джерело: Терехов у Telegram  

Пряма мова: "Попередньо "прильоти" у центральній частині міста.

Реклама:

Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає.

Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території".

Деталі: За словами Терехова, по Харкову, з високою долею ймовірності, вдарили ракетами С-300.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вночі 16 липня у Харкові пролунала серія вибухів.

Теми: ХарківвибухРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: