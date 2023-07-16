Терехов: Попередньо є "прильоти" у центрі Харкова

Російські окупанти вдарили по Харкову, ймовірно, ракетами С-300, попередньо "прильоти" зафіксовано у центрі міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Джерело: Терехов у Telegram

Пряма мова: "Попередньо "прильоти" у центральній частині міста.

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Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає.

Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території".

Деталі: За словами Терехова, по Харкову, з високою долею ймовірності, вдарили ракетами С-300.

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