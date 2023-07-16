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Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 02:45
Терехов: Предварительно есть прилеты в центре Харькова
ОБСТРЕЛЯННЫЙ РОССИЕЙ ЦЕНТР ХАРЬКОВА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Российские оккупанты ударили по Харькову, вероятно, ракетами С-300, предварительно "прилеты" зафиксированы в центре города, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Источник: Терехов в Telegram 

Прямая речь: "Предварительно "прилеты" в центральной части города.

Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

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По остальным ракетным ударам – работники ГСЧС обследуют территории".

Детали: По словам Терехова, по Харькову, с высокой долей вероятности, ударили ракетами С-300.

Напомним: Ночью 16 июля в Харькове прогремела серия взрывов.

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Темы: ХарьковвзрывРосcия
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