Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
Воскресенье, 16 июля 2023, 02:45
Российские оккупанты ударили по Харькову, вероятно, ракетами С-300, предварительно "прилеты" зафиксированы в центре города, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Источник: Терехов в Telegram
Прямая речь: "Предварительно "прилеты" в центральной части города.
Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.
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По остальным ракетным ударам – работники ГСЧС обследуют территории".
Детали: По словам Терехова, по Харькову, с высокой долей вероятности, ударили ракетами С-300.
Напомним: Ночью 16 июля в Харькове прогремела серия взрывов.
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