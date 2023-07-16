Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова

Российские оккупанты ударили по Харькову, вероятно, ракетами С-300, предварительно "прилеты" зафиксированы в центре города, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь: "Предварительно "прилеты" в центральной части города.

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Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

По остальным ракетным ударам – работники ГСЧС обследуют территории".

Детали: По словам Терехова, по Харькову, с высокой долей вероятности, ударили ракетами С-300.

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Напомним: Ночью 16 июля в Харькове прогремела серия взрывов.