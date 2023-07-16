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Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 03:21
Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 15 липня російські окупанти здійснили 16 обстрілів Сумської області, зафіксовано 137 вибухів, є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді зафіксовані артилерійські обстріли (27 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки та гараж, нежитлову будівлю підприємства, внутрішньо-будинковий газопровід. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено гараж.

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По Новослобідській громаді здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (12 вибухів), гранатометів АГС (28 вибухів) та артилерії (9 вибухів). Крім того, з літака здійснено пуски НАР (5 вибухів).

По Зноб-Новгородській громаді здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

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В Есманській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів) та скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

По Хотінській громаді здійснено мінометний обстріл (20 вибухів).

У Миколаївській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи).

На територію Юнаківської громади росіяни скинули 16 мін.

Теми: Сумська областьобстріл
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