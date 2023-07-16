Россияне за сутки 16 раз обстреляли Сумскую область

В течение 15 июля российские оккупанты совершили 16 обстрелов Сумской области, зафиксировано 137 взрывов, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде зафиксированы артиллерийские обстрелы (27 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены три частных жилых дома и гараж, нежилое здание предприятия, внутридомовой газопровод. В результате еще одного обстрела поврежден гараж.

По Новослободской громаде осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Реклама:

По Белопольской громаде враг бил из минометов (12 взрывов), гранатометов АГС (28 взрывов) и артиллерии (9 взрывов). Кроме того, с самолета осуществлены пуски НАР (5 взрывов).

По Зноб-Новгородской громаде осуществлен минометный обстрел (9 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов) и сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

ВИДЕО ДНЯ

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (20 взрывов).

В Николаевской громаде был минометный обстрел (3 взрыва).

На территорию Юнаковской громады россияне сбросили 16 мин.