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Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі

"Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 03:55
Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі
ФОТО: GETTY IMAGES

У захопленому росіянами Севастополі вночі 16 липня прогриміли вибухи, окупанти стверджують, що у місті спрацювала протиповітряна оборона.

Джерело: колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов у Telegram, російський Telegram-канал "Shot", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Рогова: "У Севастополі гучно!

Із Севастополя повідомляють про роботу ППО ЗС РФ. Не менше двох разів".

Деталі: Про гучні вибухи у місті також повідомляє ТГ-канал "Shot".

"Жителі Севастополя повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо спрацювала система ППО", – пише канал.

За інформацією каналу, щонайменше два сильних вибухи було чутно в районі Севастопольської бухти.

Згодом інформацію про вибухи у Севастополі підтвердила окупаційна "влада" міста.

"Сили ППО і флот відбивають атаку ворожих БпЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти і Балаклави", – повідомив Развожаєв.

Теми: СевастопольКримвибух
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