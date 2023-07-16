Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі

У захопленому росіянами Севастополі вночі 16 липня прогриміли вибухи, окупанти стверджують, що у місті спрацювала протиповітряна оборона.

Джерело: колаборант і представник окупаційної влади у Запорізькій області Володимир Рогов у Telegram, російський Telegram-канал "Shot", так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram

Пряма мова Рогова: "У Севастополі гучно!

Із Севастополя повідомляють про роботу ППО ЗС РФ. Не менше двох разів".

Деталі: Про гучні вибухи у місті також повідомляє ТГ-канал "Shot".

"Жителі Севастополя повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо спрацювала система ППО", – пише канал.

За інформацією каналу, щонайменше два сильних вибухи було чутно в районі Севастопольської бухти.

Згодом інформацію про вибухи у Севастополі підтвердила окупаційна "влада" міста.

"Сили ППО і флот відбивають атаку ворожих БпЛА на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти і Балаклави", – повідомив Развожаєв.