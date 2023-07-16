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Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе

"Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 03:55
Оккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
ФОТО: GETTY IMAGES

В захваченном россиянами Севастополе ночью 16 июля прогремели взрывы, оккупанты утверждают, что в городе сработала противовоздушная оборона.

Источник: коллаборационист и представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов в Telegram, российский Telegram-канал "Shot", так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Рогова: "В Севастополе громко!

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Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз".

Детали: О громких взрывах в городе также сообщает ТГ-канал "Shot".

"Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно сработала система ПВО", – пишет канал.

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По информации канала, по меньшей мере два сильных взрыва было слышно в районе Севастопольской бухты.

Позже информацию о взрывах в Севастополе подтвердила оккупационная "власть" города.

"Силы ПВО и флот отражают атаку вражеских БпЛА на Севастополь над морем в районе г. Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы", – сообщил Развожаев.

Темы: СевастопольКрымвзрыв
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