За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Протягом 15 липня між Силами оборони України і російськими окупантами відбулося 39 бойових зіткнень на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби РФ завдала удару двома іранськими БпЛА типу "Shahed", двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА.

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Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень".

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Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Устинівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це – Карповичі, Залізний Міст Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Білокопитове і Прогрес Сумської області та Сотницький Козачок, Козача Лопань, Ветеринарне і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Красне Перше, Колодязне, Западне, Новомлинськ, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Маркове, Хромове, Диліївка, Васюківка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. У той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це – Невельське, Первомайське, Степове, Сєверне та Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них – Красногорівка, Мар’їнка, Катеринівка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного, Макарівки та Рівнопрля Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива і Благодатне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них – Левадне, Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Іванівка, Куцуруб Миколаївської області; Дніпровське, Золота балка, Молодіжне, Ромашкове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 важливі об’єкти противника.