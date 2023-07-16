За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 15 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 39 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

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За прошедшие сутки РФ нанесла удар двумя иранскими БПЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожено два ударных БпЛА.

Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось 39 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это – Карповичи, Железный Мост Черниговской области; Бояро-Лежачи, Белокопытово и Прогресс Сумской области и Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодязное, Западное, Новомлинск, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спирного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное и Раздоловка – Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них – Марково, Хромовое, Дилиевка, Васюковка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это – Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них – Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного, Макаровки и Ровнопрля Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них - Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Молодежное, Ромашково, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками в течение суток уничтожено 7 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной обороны и 3 важных объекта противника.