В Україні знищили ще 500 росіян та десятки одиниць техніки
Неділя, 16 липня 2023, 08:21
Збройні сили за добу на 16 липня ліквідували 500 російських окупантів, 5 танків та 18 артсистем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4107 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
- артилерійських систем – 4481 (+18) од,
- РСЗВ – 681 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 666 (+2).
Дані уточнюються.
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