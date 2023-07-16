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В Україні знищили ще 500 росіян та десятки одиниць техніки

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 08:21
В Україні знищили ще 500 росіян та десятки одиниць техніки
знищені окупанти, фото генштабу

Збройні сили за добу на 16 липня ліквідували 500 російських окупантів, 5 танків та 18 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4107 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4481 (+18) од,
  • РСЗВ – 681 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 666 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: війна
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