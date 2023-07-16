Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні знищили ще 500 росіян та десятки одиниць техніки

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 08:21
В Україні знищили ще 500 росіян та десятки одиниць техніки
знищені окупанти, фото генштабу

Збройні сили за добу на 16 липня ліквідували 500 російських окупантів, 5 танків та 18 артсистем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4107 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) од,
  • артилерійських систем – 4481 (+18) од,
  • РСЗВ – 681 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 425 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1273 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 666 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
Ненависть на експорт
Президент Болгарії заявив, що Україна "наполягає на війні", а Європа "платить за все"
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: