В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники
Воскресенье, 16 июля 2023, 08:21
Вооруженные силы за сутки на 16 июля ликвидировали 500 российских оккупантов, 5 танков и 18 артсистем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 237680 (+500) человек ликвидировано,
- танков - 4107 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8026 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 4481 (+18) ед,
- РСЗО - 681 (+1) ед,
- средства ПВО - 425 (+0) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3820 (+13),
- крылатые ракеты - 1273 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,
- специальная техника - 666 (+2).
Данные уточняются.
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