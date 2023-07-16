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В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 08:21
В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники
уничтоженные оккупанты, фото генштаба

Вооруженные силы за сутки на 16 июля ликвидировали 500 российских оккупантов, 5 танков и 18 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 237680 (+500) человек ликвидировано,
  • танков - 4107 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8026 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 4481 (+18) ед,
  • РСЗО - 681 (+1) ед,
  • средства ПВО - 425 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3820 (+13),
  • крылатые ракеты - 1273 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7044 (+8) ед,
  • специальная техника - 666 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: война
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