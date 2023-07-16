Росіяни обстріляли вночі Запоріжжя, частина людей без світла

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя в ніч на 16 липня, в одному з районів немає світла.

Джерело: секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя.

На жаль, є постраждала людина.

Реклама:

Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло".

Деталі: За його словами ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт, який – не уточнюється.

Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.