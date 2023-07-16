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Росіяни обстріляли вночі Запоріжжя, частина людей без світла

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 08:55
Росіяни обстріляли вночі Запоріжжя, частина людей без світла
ЗАПОРІЖЖЯ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя в ніч на 16 липня, в одному з районів немає світла.

Джерело: секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова Куртєва: "Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя.

На жаль, є постраждала людина.

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Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло".

Деталі: За його словами ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт, який – не уточнюється.

Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна.

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Теми: Запоріжжяобстріл
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