Росіяни обстріляли вночі Запоріжжя, частина людей без світла
Неділя, 16 липня 2023, 08:55
Російські окупанти обстріляли Запоріжжя в ніч на 16 липня, в одному з районів немає світла.
Джерело: секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова Куртєва: "Цієї ночі ворог знову атакував Запоріжжя.
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На жаль, є постраждала людина.
Наразі в частині одного з районів Запоріжжя відсутнє світло".
Деталі: За його словами ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт, який – не уточнюється.
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