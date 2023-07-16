Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света

Российские оккупанты обстреляли Запорожье в ночь на 16 июля, в одном из районов нет света.

Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье.

К сожалению, есть пострадавший человек.

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Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет".

Детали: По его словам повреждения получил инфраструктурный объект, какой - не уточняется.

От взрывной волны в близлежащих зданиях повылетали окна.