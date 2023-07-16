Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 08:55
Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
ЗАПОРОЖЬЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты обстреляли Запорожье в ночь на 16 июля, в одном из районов нет света.

Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье.

К сожалению, есть пострадавший человек.

Реклама:

Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет".

Детали: По его словам повреждения получил инфраструктурный объект, какой - не уточняется.

От взрывной волны в близлежащих зданиях повылетали окна.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожьеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW

Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Все новости...
Запорожье
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
Атака на Запорожье: повреждены 16 многоэтажек, медучреждение и учебные заведения
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Последние новости
07:55
ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ
07:12
Враг продолжает принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины – Генштаб
06:51
За минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений с оккупантами – сводка
06:22
США выделили Тайваню военную помощь на $345 миллионов
05:39
Украинские войска продвинулись вперед под Бахмутом – ISW
04:59
Президент ЮАР призвал Путина возобновить "зерновую сделку"
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
Все новости...
Реклама: