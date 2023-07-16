Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
Воскресенье, 16 июля 2023, 08:55
Российские оккупанты обстреляли Запорожье в ночь на 16 июля, в одном из районов нет света.
Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram
Прямая речь Куртева: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье.
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К сожалению, есть пострадавший человек.
Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет".
Детали: По его словам повреждения получил инфраструктурный объект, какой - не уточняется.
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От взрывной волны в близлежащих зданиях повылетали окна.