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Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 08:55
Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
ЗАПОРОЖЬЕ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты обстреляли Запорожье в ночь на 16 июля, в одном из районов нет света.

Источник: секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Этой ночью враг снова атаковал Запорожье.

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К сожалению, есть пострадавший человек.

Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет".

Детали: По его словам повреждения получил инфраструктурный объект, какой - не уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

От взрывной волны в близлежащих зданиях повылетали окна.

Темы: Запорожьеобстрел
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