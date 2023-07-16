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Росіяни обстріляли Харків чотирма ракетами С-300

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 09:28
Росіяни обстріляли Харків чотирма ракетами С-300
c-300, getty

У ніч на 16 липня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, є незначні руйнування, але без постраждалих, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: Вночі близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.

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Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району.

В 4-поверховому будинку вибито вікна.

Про постраждалих інформація не надходила.

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Теми: Харківобстрілвійна
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