Росіяни обстріляли Харків чотирма ракетами С-300
Неділя, 16 липня 2023, 09:28
У ніч на 16 липня російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, є незначні руйнування, але без постраждалих, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Деталі: Вночі близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.
Реклама:
Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району.
В 4-поверховому будинку вибито вікна.
Про постраждалих інформація не надходила.
ВІДЕО ДНЯ