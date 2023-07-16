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Россияне обстреляли Харьков четырьмя ракетами С-300

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 09:28
Россияне обстреляли Харьков четырьмя ракетами С-300
c-300, getty

В ночь на 16 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, есть незначительные разрушения, но без пострадавших, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: Ночью около 1:30 российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.

Две ракеты взорвались в воздухе, две другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района.

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В 4-этажном доме выбиты окна.

О пострадавших информация не поступала.

Темы: Харьковобстрелвойна
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