Россияне обстреляли Харьков четырьмя ракетами С-300
Воскресенье, 16 июля 2023, 09:28
В ночь на 16 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, есть незначительные разрушения, но без пострадавших, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Детали: Ночью около 1:30 российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.
Две ракеты взорвались в воздухе, две другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района.
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В 4-этажном доме выбиты окна.
О пострадавших информация не поступала.