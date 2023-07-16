Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після "заколоту" – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 09:50
У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після заколоту – розвідка Британії
вагнер, фото риа новости

Розвідка Британії вважає, що в Росії після "розгубленості" через спробу заколоту ПВК "Вагнер" почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи.

Джерело: огляд Міноборони Британії за 16 липня, який цитує "Європейська правда"

Дослівно: "Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року.

В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи".

Реклама:

Деталі: 12 липня Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.

Водночас деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ВагнерРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські війська просунулися вперед під Бахмутом – ISW

Президент ПАР закликав Путіна відновити "зернову угоду"

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Усі новини...
Вагнер
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
"Вагнер" у Білорусі: українські прикордонники відстежують рухи російських найманців
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
09:35
ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці
09:18
Росіяни обстріляли територію зернового терміналу на Херсонщині
09:06
Швеція перегляне рішення про дозвіл на проживання палія Корану
08:47
фотоУ Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети
08:39
У Фінляндії закриють 8 центрів прийому біженців на тлі зменшення прибуття українців
08:31
Рік після Теракту в Оленівці. Історії азовців, яким не дали пережити полон
08:22
Ще майже 400 окупантів знищені в Україні
07:55
ЗСУ використовують на фронті боєприпаси з КНДР – ЗМІ
07:12
Ворог продовжує примусову паспортизацію на окупованих територіях України – Генштаб
06:51
За минулу добу відбулося 27 бойових зіткнень з окупантами – зведення
Усі новини...
Реклама: