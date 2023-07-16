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У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після "заколоту" – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 09:50
У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після заколоту – розвідка Британії
вагнер, фото риа новости

Розвідка Британії вважає, що в Росії після "розгубленості" через спробу заколоту ПВК "Вагнер" почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи.

Джерело: огляд Міноборони Британії за 16 липня, який цитує "Європейська правда"

Дослівно: "Російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року.

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В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи".

Деталі: 12 липня Міністерство оборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнер" передала 2000 одиниць військової техніки, в тому числі танки. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бойовиків "Вагнера" прибув до табору в Білорусі.

Водночас деякі пов'язані з "Вагнером" групи в соціальних мережах відновили свою діяльність, зосередившись на висвітленні діяльності угруповання в Африці.

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"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", йдеться в огляді.

Теми: ВагнерРосіявійна
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