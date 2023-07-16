Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 09:50
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после мятежа - разведка Британии
вагнер, фото риа новости

Разведка Британии считает, что в России после "растерянности" из-за попытки мятежа ЧВК "Вагнер" начала формироваться договоренность относительно будущего группы.

Источник: обзор Минобороны Британии за 16 июля, который цитирует "Европейская правда"

Дословно: "Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года.

Реклама:

В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность относительно будущего группы".

Детали: 12 июля 2023 года Министерство обороны России объявило, что ЧВК "Вагнер" передала 2000 единиц военной техники, в том числе танки. По состоянию на 15 июля 2023 года по крайней мере небольшой контингент боевиков "Вагнера" прибыл в лагерь в Беларуси.

В то же время некоторые связанные с "Вагнером" группы в социальных сетях возобновили свою деятельность, сосредоточившись на освещении деятельности группировки в Африке.

ВИДЕО ДНЯ

"Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте", говорится в обзоре.

Темы: ВагнерРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вагнер
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: