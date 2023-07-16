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В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 09:50
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после мятежа - разведка Британии
вагнер, фото риа новости

Разведка Британии считает, что в России после "растерянности" из-за попытки мятежа ЧВК "Вагнер" начала формироваться договоренность относительно будущего группы.

Источник: обзор Минобороны Британии за 16 июля, который цитирует "Европейская правда"

Дословно: "Российский аппарат безопасности вступил в период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24 июня 2023 года.

В последние дни начала формироваться промежуточная договоренность относительно будущего группы".

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Детали: 12 июля 2023 года Министерство обороны России объявило, что ЧВК "Вагнер" передала 2000 единиц военной техники, в том числе танки. По состоянию на 15 июля 2023 года по крайней мере небольшой контингент боевиков "Вагнера" прибыл в лагерь в Беларуси.

В то же время некоторые связанные с "Вагнером" группы в социальных сетях возобновили свою деятельность, сосредоточившись на освещении деятельности группировки в Африке.

"Судя по недавним заявлениям российских чиновников, государство, вероятно, готово принять стремление "Вагнера" сохранить свое широкое присутствие на континенте", говорится в обзоре.

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Темы: ВагнерРосcиявойна
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