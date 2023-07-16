Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 11:06
У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко
скріншот, ілюстрація

Вранці 16 липня після Луганська та Бердянська вибухи лунають й у Маріуполі, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. приморський район. Черемушки та селище Моряків.

Дуже гучно".

Деталі: Андрющенко додав про "надвисоку активність ППО" росіян у тому районі, а також що "відбувається щось дуже приємне".

Нагадаємо: Раніше було відомо про вибухи та детонацію у Луганську, а також про вибухи в Бердянську.

Теми: Маріупольвибухокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти почали масові рейди в Маріуполі: шукають членів спротиву
У Маріуполі лунають вибухи – Андрющенко
Росіян заманюють на море до Маріуполя брехнею про глибокий тил – Андрющенко
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: