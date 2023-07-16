У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко
Неділя, 16 липня 2023, 11:06
Вранці 16 липня після Луганська та Бердянська вибухи лунають й у Маріуполі, повідомив радник мера Петро Андрющенко.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. приморський район. Черемушки та селище Моряків.
Дуже гучно".
Реклама:
Деталі: Андрющенко додав про "надвисоку активність ППО" росіян у тому районі, а також що "відбувається щось дуже приємне".
Нагадаємо: Раніше було відомо про вибухи та детонацію у Луганську, а також про вибухи в Бердянську.