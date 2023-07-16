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У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 11:06
У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко
скріншот, ілюстрація

Вранці 16 липня після Луганська та Бердянська вибухи лунають й у Маріуполі, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. приморський район. Черемушки та селище Моряків.

Дуже гучно".

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Деталі: Андрющенко додав про "надвисоку активність ППО" росіян у тому районі, а також що "відбувається щось дуже приємне".

Нагадаємо: Раніше було відомо про вибухи та детонацію у Луганську, а також про вибухи в Бердянську.

Теми: Маріупольвибухокупація
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