В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко
Воскресенье, 16 июля 2023, 11:06
Утром 16 июля после Луганска и Бердянска взрывы раздаются и в Мариуполе, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
Источник: Андрющенко в Telegram
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Приморской район. Черемушки и поселок Моряков.
Очень громко".
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Детали: Андрющенко добавил о "сверхвысокой активности ПВО" россиян в том районе, а также что "происходит что-то очень приятное".
Напомним: Ранее было известно о взрывах и детонации в Луганске, а также о взрывах в Бердянске.