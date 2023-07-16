В Мариуполе раздаются громкие взрывы - Андрющенко

Утром 16 июля после Луганска и Бердянска взрывы раздаются и в Мариуполе, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Источник: Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь. Приморской район. Черемушки и поселок Моряков.

Очень громко".

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Детали: Андрющенко добавил о "сверхвысокой активности ПВО" россиян в том районе, а также что "происходит что-то очень приятное".

Напомним: Ранее было известно о взрывах и детонации в Луганске, а также о взрывах в Бердянске.