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У Сумах чули вибухи – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 11:42
У Сумах чули вибухи – ЗМІ
суми, вікіпедія

У Сумах після 11 години в неділю було чути два вибухи, повідомляють ЗМІ.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили, Сумська ОВА

Деталі: Журналісти повідомили, що у Сумах було чутно два вибухи. Станом на зараз подробиць немає.

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Тим часом повітряні сили перед вибухом попереджали, що в області може працювати ППО по російських безпілотниках.

Також ОВА повідомила, що о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО був збитий ворожий БпЛА.

Теми: Сумивибух
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