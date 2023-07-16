У Сумах чули вибухи – ЗМІ

У Сумах після 11 години в неділю було чути два вибухи, повідомляють ЗМІ.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили, Сумська ОВА

Деталі: Журналісти повідомили, що у Сумах було чутно два вибухи. Станом на зараз подробиць немає.

Тим часом повітряні сили перед вибухом попереджали, що в області може працювати ППО по російських безпілотниках.

Реклама:

Також ОВА повідомила, що о 9.15 в районі села Верхня Сироватка Сумського району засобами ППО був збитий ворожий БпЛА.