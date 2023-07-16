В Сумах слышали взрывы - СМИ

В Сумах после 11 часов в воскресенье было слышно два взрыва, сообщают СМИ.

Источник: Суспільне, Воздушные силы, Сумская ОВА

Детали: Журналисты сообщили, что в Сумах было слышно два взрыва. По состоянию на сейчас подробностей нет.

Между тем воздушные силы перед взрывом предупреждали, что в области может работать ПВО по российским беспилотникам.

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Также ОВА сообщила, что в 9.15 в районе села Верхняя Сыворотка Сумского района средствами ПВО был сбит вражеский БпЛА.