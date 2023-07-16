На Сході ситуація загострилась – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.
Джерело: Маляр у Telegram, речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону
Пряма мова Маляр: "Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.
На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування.
На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує.
В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас".
Деталі: Маляр додала, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії, але лінія фронту не змінюється.
За словами Шершня, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на понад один кілометр.