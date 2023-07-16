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На Сході ситуація загострилась – Маляр

Роман ПетренкоНеділя, 16 липня 2023, 14:54
На Сході ситуація загострилась – Маляр
зсу, фото: генштаб

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на східному фронті загострилася ситуація.

Джерело: Маляр у Telegram, речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону

Пряма мова Маляр: "Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

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На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування.

На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує.

В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог — нас".

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Деталі: Маляр додала, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії, але лінія фронту не змінюється.

За словами Шершня, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на понад один кілометр.

Теми: Збройні силивійна
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