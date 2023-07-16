На Востоке ситуация обострилась - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация.
Источник: Маляр в Telegram, спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона
Прямая речь Маляр: "Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки.
На Бахмутском направлении мы движемся постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение.
На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует.
В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг - нас".
Детали: Маляр добавила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия, но линия фронта не меняется.
По словам Шершня, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись более чем на один километр.