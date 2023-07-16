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На Востоке ситуация обострилась - Маляр

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июля 2023, 14:54
На Востоке ситуация обострилась - Маляр
все, фото генштаба

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация.

Источник: Маляр в Telegram, спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона

Прямая речь Маляр: "Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки.

На Бахмутском направлении мы движемся постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение.

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На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует.

В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг - нас".

Детали: Маляр добавила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия, но линия фронта не меняется.

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По словам Шершня, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись более чем на один километр.

Темы: Вооруженные силывойна
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