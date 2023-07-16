Литва стежить за "вагнерівцями" в Білорусі: поки нема причин реагувати

табір для вагнерівців у Білорусі, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СИРЕНА

Служба охорони держкордону Литви стежить за ситуацією навколо переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, але наразі не бачить причин для додаткових дій щодо захисту кордону.

Джерело: речник відомства Гедрюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пряма мова: "Захист кордону з Білоруссю зараз додатково посилено через нелегальну міграцію, і через саміт НАТО, тому рівень спостереження і пильності високий".

Деталі: За його словами, відомство продовжить стежити за ситуацією.

Реклама:

"Але поки що немає ознак того, що треба щось робити", – додав Мішутіс.

Передісторія:

Лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як припинив свій невдалий заколот у червні.

6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні Пригожина.

14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.