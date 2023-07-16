Литва стежить за "вагнерівцями" в Білорусі: поки нема причин реагувати
Неділя, 16 липня 2023, 16:33
Служба охорони держкордону Литви стежить за ситуацією навколо переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, але наразі не бачить причин для додаткових дій щодо захисту кордону.
Джерело: речник відомства Гедрюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Пряма мова: "Захист кордону з Білоруссю зараз додатково посилено через нелегальну міграцію, і через саміт НАТО, тому рівень спостереження і пильності високий".
Деталі: За його словами, відомство продовжить стежити за ситуацією.
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"Але поки що немає ознак того, що треба щось робити", – додав Мішутіс.
Передісторія:
- Лідер "вагнерівців" Євгеній Пригожин був засланий до Білорусі після того, як припинив свій невдалий заколот у червні.
- 6 липня Лукашенко заявляв, що на території країни на той час не було ні найманців ПВК "Вагнер", ні Пригожина.
- 14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило про присутність бійців ПВК "Вагнер" на території країни, заявивши, що вони навчають війська територіальної оборони.
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