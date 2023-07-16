Литва стежить за "вагнерівцями" в Білорусі: поки нема причин реагувати

табір для вагнерівців у Білорусі, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СИРЕНА

Служба охорони держкордону Литви стежить за ситуацією навколо переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, але наразі не бачить причин для додаткових дій щодо захисту кордону.

Джерело: речник відомства Гедрюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пряма мова: "Захист кордону з Білоруссю зараз додатково посилено через нелегальну міграцію, і через саміт НАТО, тому рівень спостереження і пильності високий".

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Деталі: За його словами, відомство продовжить стежити за ситуацією.

"Але поки що немає ознак того, що треба щось робити", – додав Мішутіс.

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