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Литва стежить за "вагнерівцями" в Білорусі: поки нема причин реагувати

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 16:33
Литва стежить за вагнерівцями в Білорусі: поки нема причин реагувати
табір для вагнерівців у Білорусі, ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СИРЕНА

Служба охорони держкордону Литви стежить за ситуацією навколо переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, але наразі не бачить причин для додаткових дій щодо захисту кордону.

Джерело: речник відомства Гедрюс Мішутіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пряма мова: "Захист кордону з Білоруссю зараз додатково посилено через нелегальну міграцію, і через саміт НАТО, тому рівень спостереження і пильності високий".

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Деталі: За його словами, відомство продовжить стежити за ситуацією.

"Але поки що немає ознак того, що треба щось робити", – додав Мішутіс.

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Теми: ЛитваБілорусьВагнер
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