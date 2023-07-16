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Литва следит за "вагнеровцами" в Беларуси: пока нет причин реагировать

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 16:33
Литва следит за вагнеровцами в Беларуси: пока нет причин реагировать
лагерь для вагнеровцев в Беларуси, ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СИРЕНА

Служба охраны госграницы Литвы следит за ситуацией вокруг перемещения наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь, но пока не видит причин для дополнительных действий по защите границы.

Источник: представитель ведомства Гедрюс Мишутис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Прямая речь: "Защита границы с Беларусью сейчас дополнительно усилена из-за нелегальной миграции, и из-за саммита НАТО, поэтому уровень наблюдения и бдительности высокий".

Детали: По его словам, ведомство продолжит следить за ситуацией.

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"Но пока нет признаков того, что надо что-то делать", – добавил Мишутис.

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Темы: ЛитваБеларусьВагнер
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