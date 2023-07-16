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У Чехії горять 40 гектарів лісу: є постраждалі

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 17:01
У Чехії горять 40 гектарів лісу: є постраждалі
пожежа у Чехії, фото: Denik.cz

В районі міста Пісек у Чехії в суботу спалахнула лісова пожежа, вона зачепила вже близько 40 гектарів лісу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Деталі: Внаслідок боротьби з вогнем постраждали п'ятеро пожежників, госпіталізація їм не знадобилась.

Гасити пожежу допомагають три вертольоти. Причина загоряння і розмір збитків поки невідомі.

Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.

Також рятувальники ліквідовують осередки загоряння в лісі в районі міста Соколов (Карловарський край), що спалахнув у суботу.

Наявність осередків вогню перевіряють за допомогою тепловізорів. Вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.

Що передувалоЧехія потерпає від найбільшої за це літо спеки: стовпчики термометрів подекуди сягнули 38°C.

Через спеку попередили про підвищену пожежну небезпеку і закликали людей бути особливо обережними.

Теми: Чехіяпожежа
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