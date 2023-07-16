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В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 17:01
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
пожар в Чехии, фото: Denik.cz

В районе города Писек в Чехии в субботу вспыхнул лесной пожар, он затронул уже около 40 гектаров леса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Детали: В результате борьбы с огнем пострадали пятеро пожарных, госпитализация им не понадобилась.

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Тушить пожар помогают три вертолета. Причина возгорания и размер ущерба пока неизвестны.

Борьбе с огнем помог дождь, прошедший утром воскресенья.

Также спасатели ликвидируют очаги возгорания в лесу в районе города Соколов (Карловарский край), вспыхнувшего в субботу.

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Наличие очагов огня проверяют с помощью тепловизоров. Огонь перекинулся на верхушки деревьев, что затрудняет тушение.

Что предшествовало: Чехия страдает от самой большой за это лето жары: столбики термометров местами достигли 38°C.

Из-за жары предупредили о повышенной пожарной опасности и призвали людей быть особенно осторожными.

Темы: Чехияпожар
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