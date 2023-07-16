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Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені, знищено урожай

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 17:12
Росіяни обстріляли Херсонщину: є поранені, знищено урожай
ілюстративне фото Pixabay

Внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини у неділю постраждало двоє цивільних та знищено урожай пшениці.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Окупанти обстріляли Херсонщину. Постраждали двоє цивільних. Знищено урожай.

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У селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога.

А у Білозерському районі внаслідок обстрілу зайнялося поле, засіяне пшеницею".

Деталі: В ОВА підкреслили, що масштаби збитків ще встановлюються, але росіяни знищили "не просто поле, а колосальну людську працю і майбутній хліб".

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Теми: Херсонська областьвійна
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