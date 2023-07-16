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Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненые, уничтожен урожай

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 17:12
Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненые, уничтожен урожай
иллюстративное фото Pixabay

В результате обстрела россиянами Херсонщины в воскресенье пострадали двое гражданских и уничтожен урожай пшеницы.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Оккупанты обстреляли Херсонскую область. Пострадали двое гражданских. Уничтожен урожай.

В селе Разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. Они находились в своих дворах. Им на месте оказана медицинская помощь.

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А в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей".

Детали: В ОВА подчеркнули, что масштабы ущерба еще устанавливаются, но россияне уничтожили "не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб".

Темы: Херсонская областьвойна
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