Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненые, уничтожен урожай
Воскресенье, 16 июля 2023, 17:12
В результате обстрела россиянами Херсонщины в воскресенье пострадали двое гражданских и уничтожен урожай пшеницы.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "Оккупанты обстреляли Херсонскую область. Пострадали двое гражданских. Уничтожен урожай.
Реклама:
В селе Разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. Они находились в своих дворах. Им на месте оказана медицинская помощь.
А в Белозерском районе в результате обстрела загорелось поле, засеянное пшеницей".
Детали: В ОВА подчеркнули, что масштабы ущерба еще устанавливаются, но россияне уничтожили "не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб".
ВИДЕО ДНЯ