Після звільнення Криму Україна може покарати близько 10 тисяч колаборантів – Ташева

Після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч колаборантів, які співпрацювали з російською владою, але не каратиме тих, кого вважає "жертвами" окупації.

Джерело: постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв’ю Newsweek

Деталі: Ташева припустила, що багато колаборантів втечуть із Криму до того, як туди зайдуть Сили оборони.

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Водночас, за її словами, Україна вже веде комунікацію з різними відомствами та своїми громадянами в Криму, закликаючи їх по можливості виїхати з півострова, щоб не співпрацювати з окупантами.

Пряма мова: "Але якщо ви залишаєтеся і берете участь у незаконній окупації та воєнних злочинах, скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності. Це буде непростий процес, тому ми вже розробляємо правову базу для майбутніх судових процесів, включаючи люстрацію колишніх чиновників – громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями...

Їм буде заборонено займати державні або офіційні посади протягом декількох років, як мінімум.

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Багато хто буде притягнутий до відповідальності, але це не будуть мільйони чи навіть сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 000".

Більше деталей: При цьому Ташева зазначила, що громадяни України, які опинилися в окупації і не співпрацювали з росіянами, будуть вважатися жертвами окупації, і Україна зробить усе, щоб захистити їхні права.

"І можуть бути пом'якшувальні обставини – багато з них стали жертвами російської пропаганди, залякувань і погроз, російської правової системи, і навіть російської культури і мови. Все це потрібно брати до уваги", – додала вона.

При цьому, за словами Ташевої, питання амністії не може всерйоз обговорюватися, поки триває "гаряча фаза" війни.

"Існує величезний запит на правосуддя щодо тих, хто керував або брав участь у переслідуванні цивільних осіб, хто вбивав і грабував наші міста, хто нападав на меншини, такі як кримські татари, і ми повинні задовольнити цей запит", – сказала вона.

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