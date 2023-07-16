Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після звільнення Криму Україна може покарати близько 10 тисяч колаборантів – Ташева

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 17:48
Після звільнення Криму Україна може покарати близько 10 тисяч колаборантів – Ташева
Таміла Ташева, фото з її Facebook

Після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тисяч колаборантів, які співпрацювали з російською владою, але не каратиме тих, кого вважає "жертвами" окупації.

Джерело: постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв’ю Newsweek

Деталі: Ташева припустила, що багато колаборантів втечуть із Криму до того, як туди зайдуть Сили оборони.

Водночас, за її словами, Україна вже веде комунікацію з різними відомствами та своїми громадянами в Криму, закликаючи їх по можливості виїхати з півострова, щоб не співпрацювати з окупантами.

Реклама:

Пряма мова: "Але якщо ви залишаєтеся і берете участь у незаконній окупації та воєнних злочинах, скоєних росіянами, ви будете притягнуті до відповідальності. Це буде непростий процес, тому ми вже розробляємо правову базу для майбутніх судових процесів, включаючи люстрацію колишніх чиновників – громадян України, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями...

Їм буде заборонено займати державні або офіційні посади протягом декількох років, як мінімум.

Багато хто буде притягнутий до відповідальності, але це не будуть мільйони чи навіть сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 000".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: При цьому Ташева зазначила, що громадяни України, які опинилися в окупації і не співпрацювали з росіянами, будуть вважатися жертвами окупації, і Україна зробить усе, щоб захистити їхні права.

"І можуть бути пом'якшувальні обставини – багато з них стали жертвами російської пропаганди, залякувань і погроз, російської правової системи, і навіть російської культури і мови. Все це потрібно брати до уваги", – додала вона.

При цьому, за словами Ташевої, питання амністії не може всерйоз обговорюватися, поки триває "гаряча фаза" війни.

"Існує величезний запит на правосуддя щодо тих, хто керував або брав участь у переслідуванні цивільних осіб, хто вбивав і грабував наші міста, хто нападав на меншини, такі як кримські татари, і ми повинні задовольнити цей запит", – сказала вона.

Читайте також колонки Ташевої на УП:

5 найрозповсюдженіших страхів кримчан щодо деокупації: розвінчуємо російські міфи

Кого в Криму мають покарати за колабораціонізм

Теми: Кримдеокупаціяколаборація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва "нічого не зміниться"

Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО

відеоЗеленський приїхав на передову до ССО

Польща заявила про переміщення вагнерівців на захід Білорусі

відеоУ Севастополі диверсанти підірвали склад боєприпасів – ГУР

ОГП досі не розуміє мотивів російського теракту в Оленівці

Усі новини...
Крим
Окупаційна "влада" стверджує, що жоден безпілотник не досягнув цілі у Севастополі
Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
Останні новини
17:29
У Чехії повідомили про ще одну сутичку між ромами і українцем
17:20
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
16:59
НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ
16:47
фотоВибух у Шевченківському суді: правоохоронців підозрюють у недбалості й порушенні правил
16:46
Астрономи завершили "контрольоване" падіння супутника Aeolus на Землю: деталі
16:25
В опозиції й правлячій коаліції Німеччини закликали надати Україні ракети Taurus
16:12
Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ
16:10
відеоЗеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО
16:02
Уряд Косова збурив медіаспільноту через спробу закриття приватного телеканалу
15:52
В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва "нічого не зміниться"
Усі новини...
Реклама: