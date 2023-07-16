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После освобождения Крыма Украина может наказать около 10 тысяч коллаборантов – Ташева

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 17:48
После освобождения Крыма Украина может наказать около 10 тысяч коллаборантов – Ташева
Тамила Ташева, фото из ее Facebook

После деоккупации Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, которые сотрудничали с российскими властями, но не будет наказывать тех, кого считает "жертвами" оккупации.

Источник: постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Newsweek

Детали: Ташева предположила, что многие коллаборанты сбегут из Крыма до того, как туда зайдут Силы обороны.

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В то же время, по ее словам, Украина уже ведет коммуникацию с различными ведомствами и своими гражданами в Крыму, призывая их по возможности уехать с полуострова, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

Прямая речь: "Но если вы остаетесь и участвуете в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих судебных процессов, включая люстрацию бывших чиновников – граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями...

Им будет запрещено занимать государственные или официальные должности в течение нескольких лет, как минимум.

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Многие будут привлечены к ответственности, но это не будут миллионы или даже сотни тысяч. Это будет, возможно, 10 000".

Больше деталей: При этом Ташева отметила, что граждане Украины, которые оказались в оккупации и не сотрудничали с россиянами, будут считаться жертвами оккупации, и Украина сделает все, чтобы защитить их права.

"И могут быть смягчающие обстоятельства – многие из них стали жертвами российской пропаганды, запугиваний и угроз, российской правовой системы, и даже российской культуры и языка. Все это нужно принимать во внимание", – добавила она.

При этом, по словам Ташевой, вопрос амнистии не может всерьез обсуждаться, пока продолжается "горячая фаза" войны.

"Существует огромный запрос на правосудие в отношении тех, кто руководил или участвовал в преследовании гражданских лиц, кто убивал и грабил наши города, кто нападал на меньшинства, такие как крымские татары, и мы должны удовлетворить этот запрос", – сказала она.

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Темы: Крымдеоккупацияколлаборационизм
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