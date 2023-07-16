У Києві та низці областей на 10 хвилин оголошували повітряну тривогу
Неділя, 16 липня 2023, 19:00
У Києві та ще низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили
Деталі: Близько 18:52 у столиці та інших регіонах оголосили повітряну тривогу.
Пізніше Повітряні сили повідомили, що в Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях існує загроза застосування балістичного озброєння.
Однак вже о 19:02 тривогу скасували майже в усіх областях.