Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві та низці областей на 10 хвилин оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 19:00
У Києві та низці областей на 10 хвилин оголошували повітряну тривогу

У Києві та ще низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили

Деталі: Близько 18:52 у столиці та інших регіонах оголосили повітряну тривогу.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що в Чернігівській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях існує загроза застосування балістичного озброєння.

Реклама:

Однак вже о 19:02 тривогу скасували майже в усіх областях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДиректор інвестфонду з Києва вбив колишнього керуючого банку й спалив тіло – поліція

Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

відеоЗеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО

В УПЦ МП заявили, що після рішення Зеленського щодо Різдва "нічого не зміниться"

Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО

відеоЗеленський приїхав на передову до ССО

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
На половині території України лунала тривога: були пуски ракет
У низці областей оголошувалась повітряна тривога через загрозу балістики
Останні новини
18:45
У суботу росіяни завдали по Україні 5 ракетних і 19 авіаційних ударів – Генштаб
18:44
"Продавали дітей на органи": прокуратура перевіряє дані підозрюваного у торгівлі людьми про інтернат на Закарпатті
18:38
Чеський міністр про вступ України до ЄС: Ми повинні доводити Києву, що не покинули його
18:33
Дві області РФ хочуть створити "співдружність" з окупованими територіями України
18:10
SpaceX запустила на орбіту найбільший у світі комерційний супутник
18:01
фотоДиректор інвестфонду з Києва вбив колишнього керуючого банку й спалив тіло – поліція
17:43
Рада прийняла закон про реформу корпоративного управління "Оператора ГТС"
17:29
У Чехії повідомили про ще одну сутичку між ромами і українцем
17:20
Окупанти заявили, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом
16:59
НБУ відновив планові виїзні перевірки банків та небанківських установ
Усі новини...
Реклама: