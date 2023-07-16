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В Киеве и ряде областей на 10 минут объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 19:00
В Киеве и ряде областей на 10 минут объявляли воздушную тревогу

В Киеве и еще ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы

Детали: Около 18:52 в столице и других регионах объявили воздушную тревогу.

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Позже Воздушные силы сообщили, что в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях существует угроза применения баллистического вооружения.

Уже в 19:02 тревогу отменили почти во всех областях.

Темы: воздушная тревога
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