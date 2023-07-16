У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що непродовження "зернової угоди", термін якої спливає 17 липня, коштувати Росії величезних дипломатичних витрат.
Джерело: Салліван в інтерв’ю CBS, пише "Європейська правда"
Деталі: Відповідаючи на питання, чи є ознаки того, що президент РФ Володимир Путін готовий продовжити цю ініціативу, він зазначив, що не може передбачити дії глави Кремля.
Салліван зауважив, що протягом останніх місяців Путін неодноразово змінював думку щодо "зернової угоди".
Пряма мова: "Якщо вона (РФ – ред.) вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат".
Більше деталей: Салліван додав, що Путіну доведеться зробити вибір, а США готові до будь-якого-сценарію і тісно співпрацюють з Україною з цього питання.
Передісторія:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Володимир Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".
- У Кремлі спростували цю заяву Ердогана.
- За даними ЗМІ, ЄС розглядав про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшла мова про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT. Також, за інформацією ЗМІ, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.
- 13 липня Путін озвучив умови для продовження зернової угоди.