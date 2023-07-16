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У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 16 липня 2023, 20:05
У Білому домі попередили Росію, що зрив зернової угоди їй дорого коштуватиме
ілюстративне фото Pixabay

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що непродовження "зернової угоди", термін якої спливає 17 липня, коштувати Росії величезних дипломатичних витрат.

Джерело: Салліван в інтерв’ю CBS, пише "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи є ознаки того, що президент РФ Володимир Путін готовий продовжити цю ініціативу, він зазначив, що не може передбачити дії глави Кремля.

Салліван зауважив, що протягом останніх місяців Путін неодноразово змінював думку щодо "зернової угоди".

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Пряма мова: "Якщо вона (РФ – ред.) вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних витрат".

Більше деталей: Салліван додав, що Путіну доведеться зробити вибір, а США готові до будь-якого-сценарію і тісно співпрацюють з Україною з цього питання.

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Теми: СШАРосіязерно
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