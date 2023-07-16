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В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зерновой сделки" ей дорого обойдется

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 20:05
В Белом доме предупредили Россию, что срыв зерновой сделки ей дорого обойдется
иллюстративное фото Pixabay

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что непродление "зерновой сделки", срок которой истекает 17 июля, будет стоить России огромных дипломатических затрат.

Источник: Салливан в интервью CBS, пишет "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что президент РФ Владимир Путин готов продолжить эту инициативу, он отметил, что не может предсказать действия главы Кремля.

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Салливан отметил, что в течение последних месяцев Путин неоднократно менял мнение относительно "зерновой сделки".

Прямая речь: "Если она (РФ – ред.) выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек".

Больше деталей: Салливан добавил, что Путину придется сделать выбор, а США готовы к любому сценарию и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

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Предыстория:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Владимир Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".
  • В Кремле опровергли это заявление.
  • По данным СМИ, ЕС рассматривал об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, шла речь о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.
  • Также, по информации СМИ, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.
  • 13 июля Путин озвучил условия для продления зерновой сделки.

Темы: СШАРосcиязерно
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