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Обстріли Херсонщини у неділю: є загибла, постраждало 5 осіб, з яких двоє дітей

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 21:16
Обстріли Херсонщини у неділю: є загибла, постраждало 5 осіб, з яких двоє дітей
Берислав, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Бериславської громади на Херсонщині у неділю ввечері загинула місцева мешканка.

Джерело: Офіс генпрокурора, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Дослівно: "16 липня 2023 року близько 20:00 окупанти здійснили обстріл населеного пункту у Бериславській територіальній громаді.

Під час ворожої атаки травми, несумісні з життям, отримала місцева жителька. Дані щодо травмованих уточнюються.

Попередньо, російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами".

Деталі: Повідомляється, що протягом дня внаслідок російської агресії на території Херсонщини травмовано ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей.

Згодом голова ОВА Олександр Прокудін уточнив, ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці.

Теми: Херсонська областьвійна
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