Обстрелы Херсонщины в воскресенье: есть погибшая, пострадали 5 человек, из них двое детей

В результате обстрела россиянами Бериславской общины на Херсонщине в воскресенье вечером погибла местная жительница.

Источник: Офис генпрокурора, председатель ОВА Александр Прокудин

Дословно: "16 июля 2023 года около 20:00 оккупанты совершили обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной общине.

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Во время вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница. Данные о травмированных уточняются.

Предварительно, российские военные нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами".

Детали: Сообщается, что в течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонщины травмированы еще пять гражданских, среди которых двое детей.

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Впоследствии председатель ОВА Александр Прокудин уточнил, что вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте.