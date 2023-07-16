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Обстрелы Херсонщины в воскресенье: есть погибшая, пострадали 5 человек, из них двое детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 21:16
Обстрелы Херсонщины в воскресенье: есть погибшая, пострадали 5 человек, из них двое детей
Берислав, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами Бериславской общины на Херсонщине в воскресенье вечером погибла местная жительница.

Источник: Офис генпрокурора, председатель ОВА Александр Прокудин

Дословно: "16 июля 2023 года около 20:00 оккупанты совершили обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной общине.

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Во время вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница. Данные о травмированных уточняются.

Предварительно, российские военные нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами".

Детали: Сообщается, что в течение дня в результате российской агрессии на территории Херсонщины травмированы еще пять гражданских, среди которых двое детей.

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Впоследствии председатель ОВА Александр Прокудин уточнил, что вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте.

Темы: Херсонская областьвойна
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