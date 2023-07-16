Сумщина: росіяни обстрілювали 9 громад, є поранений
Неділя, 16 липня 2023, 22:51
Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини у неділю поранено чоловіка в Середино-Будській громаді.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Середино-Будська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (21 вибух).
Внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль".
Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів.
Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади.