Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: росіяни обстрілювали 9 громад, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 22:51
Сумщина: росіяни обстрілювали 9 громад, є поранений
ілюстративне фото

Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини у неділю поранено чоловіка в Середино-Будській громаді.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Середино-Будська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (21 вибух).

Внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль".

Реклама:

Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів.

Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади. 

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони просуваються біля Бахмута і на півдні – Маляр

Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

фотоДиректор інвестфонду з Києва вбив колишнього керуючого банку й спалив тіло – поліція

Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ

відеоЗеленський розповів, у яких операціях брали участь воїни ССО

Усі новини...
Сумська область
Росіяни за добу 16 разів обстріляли Сумщину
Запрацювала безкоштовна евакуація з Сумщини
Ворог атакував Сумщину: 110 вибухів, пошкоджені будинки і сільськогосподарська техніка
Останні новини
23:31
Путін поскаржився, що Росія не може припинити вогонь, коли на неї наступають
23:13
фотоУ Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу – ЗМІ
22:48
У Маріупольському районі пролунав вибух – радник мера
22:24
У Римі хочуть обмежити доступ до фонтану Треві після купання в ньому туриста
22:01
У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту
21:46
Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат
21:36
Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
21:20
Сили оборони просуваються біля Бахмута і на півдні – Маляр
21:06
У Польщі суд заарештував 21 українця за незаконне виробництво цигарок
20:35
Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати
Усі новини...
Реклама: