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Сумщина: росіяни обстрілювали 9 громад, є поранений

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 22:51
Сумщина: росіяни обстрілювали 9 громад, є поранений
ілюстративне фото

Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини у неділю поранено чоловіка в Середино-Будській громаді.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Середино-Будська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (21 вибух).

Внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Крім того під час обстрілу пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль".

Деталі: Загалом протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів.

Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади. 

Теми: Сумська областьвійна
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