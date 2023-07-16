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Сумщина: россияне обстреливали 9 общин, есть раненый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 22:51
Сумщина: россияне обстреливали 9 общин, есть раненый
иллюстративное фото

В результате обстрела приграничья Сумщины в воскресенье ранен мужчина в Середино-Будской общине.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Середино-Будская община: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (21 взрыв).

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В результате обстрела один гражданский человек получил травму (открытая рана нижней конечности, медицинская помощь оказана без госпитализации). Кроме того, во время обстрела повреждены два домохозяйства: окна, газовая труба, гараж и автомобиль".

Детали: Всего в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 126 взрывов.

Обстрелам подверглись Белопольская, Путивльская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская общины.

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Темы: Сумская областьвойна
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