Сумщина: россияне обстреливали 9 общин, есть раненый
Воскресенье, 16 июля 2023, 22:51
В результате обстрела приграничья Сумщины в воскресенье ранен мужчина в Середино-Будской общине.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Середино-Будская община: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (21 взрыв).
В результате обстрела один гражданский человек получил травму (открытая рана нижней конечности, медицинская помощь оказана без госпитализации). Кроме того, во время обстрела повреждены два домохозяйства: окна, газовая труба, гараж и автомобиль".
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Детали: Всего в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья. Зафиксировано 126 взрывов.
Обстрелам подверглись Белопольская, Путивльская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская общины.