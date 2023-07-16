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Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ

Катерина ТищенкоНеділя, 16 липня 2023, 23:43
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Віталій Кличко, фото з його Facebook

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що столиця може прийняти ще декілька сотень тисяч переселенців.

Джерело: Кличко в інтерв’ю Суспільному, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Теоретично декілька сотень тисяч місто Київ зможе прийняти".

Деталі: Кличко також розповів, що минулої зими ситуація була дуже близькою до оголошення евакуації з Києва через повітряні атаки росіян.

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На питання, наскільки у Києві були близькі до евакуації, він відповів: "Дуже близькі. Ситуація була близька до критичної".

"В Києві був блекаут, але він прийшовся на нічний час, і нам погода дуже допомогла, тому що був плюс. Якби була мінусова температура, ми повинні були б зливати воду з системи опалення. Відновити це можливо було б тільки наступної весни, коли стало б тепло", - розповів мер.

Що передувало: У травні 2023 року в КМДА повідомляли, що з початку повномасштабної війни у Києві зареєструвалися майже 250 тисяч внутрішньо переміщених українців.

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Теми: КиївВіталій Кличкопереселенці
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