Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что столица может принять еще несколько сотен тысяч переселенцев.

Источник: Кличко в интервью Суспільному, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Теоретически несколько сотен тысяч город Киев сможет принять".

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Детали: Кличко также рассказал, что прошлой зимой ситуация была очень близкой к объявлению эвакуации из Киева из-за воздушных атак россиян.

На вопрос, насколько в Киеве были близки к эвакуации, он ответил: "Очень близки. Ситуация была близка к критической".

"В Киеве был блэкаут, но он пришелся на ночное время, и нам погода очень помогла, потому что был плюс. Если бы была минусовая температура, мы должны были бы сливать воду из системы отопления. Восстановить это возможно было бы только следующей весной, когда стало бы тепло", - рассказал мэр.

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Что предшествовало: В мае 2023 года в КГГА сообщали, что с начала полномасштабной войны в Киеве зарегистрировались почти 250 тысяч внутренне перемещенных украинцев.

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