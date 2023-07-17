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Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики у 4 областях

"Українська правда"Понеділок, 17 липня 2023, 01:08
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики у 4 областях
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMFLOT.RU

Повітряні сили ЗСУ вночі 17 липня повідомили про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння у 4 областях України.

Джерело: ПС ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Кіровоградська, Запорізька, Полтавська, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння".

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Деталі: У згаданих областях наразі триває повітряна тривога.

Нагадаємо: Раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Теми: Росіяракетний ударУкраїна
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