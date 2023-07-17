Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики у 4 областях
Понеділок, 17 липня 2023, 01:08
Повітряні сили ЗСУ вночі 17 липня повідомили про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння у 4 областях України.
Джерело: ПС ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Кіровоградська, Запорізька, Полтавська, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння".
Деталі: У згаданих областях наразі триває повітряна тривога.
Реклама:
Нагадаємо: Раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
ВІДЕО ДНЯ