Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 01:08
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMFLOT.RU

Воздушные силы ВСУ ночью 17 июля сообщили об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения в 4 областях Украины.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Кировоградская, Запорожская, Полтавская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения".

Реклама:

Детали: В упомянутых областях сейчас продолжается воздушная тревога.

Напомним: Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения россиянами ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.

Темы: Росcияракетный ударУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Украинская ГТС и ПХГ готовы работать без транзита российского газа – результаты стресс-теста
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: