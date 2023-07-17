Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
Понедельник, 17 июля 2023, 01:08
Воздушные силы ВСУ ночью 17 июля сообщили об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения в 4 областях Украины.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно: "Кировоградская, Запорожская, Полтавская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения".
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Детали: В упомянутых областях сейчас продолжается воздушная тревога.
Напомним: Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения россиянами ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.