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Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях

"Украинская правда"Понедельник, 17 июля 2023, 01:08
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА ARMFLOT.RU

Воздушные силы ВСУ ночью 17 июля сообщили об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения в 4 областях Украины.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Кировоградская, Запорожская, Полтавская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения".

Детали: В упомянутых областях сейчас продолжается воздушная тревога.

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Напомним: Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения россиянами ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Темы: Росcияракетный ударУкраина
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