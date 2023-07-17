На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС

Російські загарбники не видають безкоштовні і пільгові ліки мешканцям Запорізької області, якщо у них немає паспорта РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають право на безкоштовні або пільгові ліки, не можуть отримати їх без російського паспорта.

Зокрема, окупанти вимагають російський паспорт від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки".

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Деталі: Таким чином, наголосили у ЦНС, росіяни використовують вразливе становище українських громадян для примусової паспортизації.