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На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС

Понеділок, 17 липня 2023, 01:58
На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС
ФОТО PIXABAY.COM

Російські загарбники не видають безкоштовні і пільгові ліки мешканцям Запорізької області, якщо у них немає паспорта РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають право на безкоштовні або пільгові ліки, не можуть отримати їх без російського паспорта.

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Зокрема, окупанти вимагають російський паспорт від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки".

Деталі: Таким чином, наголосили у ЦНС, росіяни використовують вразливе становище українських громадян для примусової паспортизації.

Теми: паспортРосіяЗапорізька область
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