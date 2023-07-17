На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС

Російські загарбники не видають безкоштовні і пільгові ліки мешканцям Запорізької області, якщо у них немає паспорта РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають право на безкоштовні або пільгові ліки, не можуть отримати їх без російського паспорта.

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Зокрема, окупанти вимагають російський паспорт від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки".

Деталі: Таким чином, наголосили у ЦНС, росіяни використовують вразливе становище українських громадян для примусової паспортизації.