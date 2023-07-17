Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС

Понеділок, 17 липня 2023, 01:58
На Запоріжжі окупанти не видають ліки людям без паспорта РФ – ЦНС
ФОТО PIXABAY.COM

Російські загарбники не видають безкоштовні і пільгові ліки мешканцям Запорізької області, якщо у них немає паспорта РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Мешканці тимчасово окупованих територій Запорізької області, які мають право на безкоштовні або пільгові ліки, не можуть отримати їх без російського паспорта.

Зокрема, окупанти вимагають російський паспорт від хворих, які мають право отримати інсулін, гормон щитовидної залози та інші ліки".

Реклама:

Деталі: Таким чином, наголосили у ЦНС, росіяни використовують вразливе становище українських громадян для примусової паспортизації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: паспортРосіяЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, є загиблий і поранені

До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ

Не тільки тризуб: монумент "Батьківщина-мати" у Києві хочуть перейменувати

Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям

фотоДиректор інвестфонду з Києва вбив колишнього керуючого банку й спалив тіло – поліція

Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ

Усі новини...
паспорт
Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"
Фукс отримав посвідку на проживання у Британії завдяки схемі із "золотою візою" − ЗМІ
Під час обшуку в Петербурзі знайшли фальшиві паспорти Пригожина – ЗМІ
Останні новини
00:35
фото, відео, оновлено від 23:13У Сумах росіяни зруйнували корпус навчального закладу, є загиблий і поранені
00:28
Обстріли Сумщини: 122 вибухи за добу, є руйнування і пошкодження
23:47
До Саудівської Аравії на зустріч щодо України запросили представників 30 країн – WSJ
23:31
Путін поскаржився, що Росія не може припинити вогонь, коли на неї наступають
22:48
У Маріупольському районі пролунав вибух – радник мера
22:24
У Римі хочуть обмежити доступ до фонтану Треві після купання в ньому туриста
22:01
У ЗСУ повідомили про успішний удар по Чонгарському мосту
21:46
Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат
21:36
Росіяни завдали удару по закладу освіти в Сумах
21:20
Сили оборони просуваються біля Бахмута і на півдні – Маляр
Усі новини...
Реклама: